Задержан третий фигурант дела об убийстве вора в законе Япончика

Правоохранительные органы задержали третьего предполагаемого соучастника (Япончика). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

В суд поступило ходатайство об аресте Джамбулы Джанашии. Как пишет РАПСИ, ему предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия.

Следствие считает, что убийство Япончика организовал вор в законе Илья Симония (Махо). В апреле его заочно арестовали и объявили в международный розыск.

В феврале суд арестовал еще двух предполагаемых соучастников убийства Япончика — Каху Газзаева и Муртазу Шаданию. По версии СК, первый из них хранил оружие убийства, а второй следил за Иваньковым перед покушением. Они вину не признают.

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