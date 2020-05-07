Задержан третий фигурант дела об убийстве вора в законе Япончика
Источник: ТАСС
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Правоохранительные органы задержали третьего предполагаемого соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
В суд поступило ходатайство об аресте Джамбулы Джанашии. Как пишет РАПСИ, ему предъявили обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия.
Следствие считает, что убийство Япончика организовал вор в законе Илья Симония (Махо). В апреле его заочно арестовали и объявили в международный розыск.
В феврале суд арестовал еще двух предполагаемых соучастников убийства Япончика — Каху Газзаева и Муртазу Шаданию. По версии СК, первый из них хранил оружие убийства, а второй следил за Иваньковым перед покушением. Они вину не признают.