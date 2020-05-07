Верховный суд Карелии оставил под стражей историка Юрия Дмитриева. В СИЗО, где он содержится, обнаружен коронавирус

Верховный суд Карелии оставил без изменений решение городского суда Петрозаводска, продлившего до 25 июня арест историка, главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Об этом «МБХ медиа» сообщил адвокат историка Виктор Ануфриев.

Ранее более 150 российских общественных деятелей, ученых, музыкантов, писателей, актеров и журналистов подписали открытое письмо к председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу с просьбой освободить Дмитриева из СИЗО.

Авторы письма ссылались на то, в СИЗО № 1 Петрозаводска, где содержится Дмитриев, в конце апреля были выявлены случаи заражения коронавирусом, а историк может быть особенно уязвим для инфекции, так как ему 64 года и недавно он перенес тяжелую простуду.

Юрий Дмитриев находится в СИЗО с 2018 года по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

Дело в отношении историка расследуется повторно — два года назад его оправдали по статьям об изготовлении порнографии и развратных действиях.