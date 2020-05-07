«Коммерсант»: полковник ФСБ Дмитрий Фролов получал ежемесячно по 100 тысяч евро за покровительство банку «Кредитимпэкс»

Бывший заместитель начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ полковник Дмитрий Фролов, подозреваемый в мошенничестве, получил более 87 миллионов рублей за покровительство банку «Кредитимпэкс». О новых обстоятельствах в уголовном деле полковника сообщает «Коммерсант». Сам Фролов свою вину не признает.

Согласно материалам следствия, Фролов, курировавший в ФСБ сферу банковского надзора, согласился стать «крышей» для «Кредитимпэкса» в 2007 году, когда ЦБ выявил в банке сомнительные операции с контрагентами. С руководством банка Фролова свел генерал-майор департамента военной контрразведки и советник главы «Кредитимпэкса» Игорь Шахов.

По данным СК, с октября 2007-го по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали Фролову в кафе «Кофемания» на Пушечной улице в Москве по 100–150 тысяч евро или по 0,1% в валюте от операций с «ненадлежащими контрагентами». В общей сложности полковник получил взяток на сумму 87 миллионов 146 тысяч 655 рублей 40 копеек, подсчитали следователи.

При этом какие-либо ответные действия со стороны полковника Фролова взяткодателями «не оговаривались», а лишь «осознавались им как возможные в будущем», пишет «Коммерсант».

ЦБ отозвал лицензию у «Кредитимпэкса» в мае 2014 года; было выявлено, что только в 2013 году банк провел сомнительные операции на сумму более 13,5 миллиарда рублей.

Дмитрия Фролова уволили из ФСБ в июле 2013 года в связи с утратой доверия — тогда «Новая газета» обнаружила у семьи полковника незадекларированную недвижимость за рубежом.

Показания на Фролова дал его бывший подчиненный, полковник Кирилл Черкалин. Фролов, Черкалин и еще один бывший сотрудник управления «К» Андрей Васильев были задержаны в апреле 2019 года по подозрению в мошенничестве на 490 миллионов рублей. Черкалин также подозревается в получении взятки в размере 850 тысяч долларов.