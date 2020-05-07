«Коммерсант»: более половины магазинов одежды в Москве могут не открыться после окончания карантина

После завершения карантина в Москве могут не возобновить работу от 35% до 50% магазинов, торгующих одеждой, пишет «Коммерсант» со ссылкой на руководителя департамента торговой недвижимости Cushman & Wakefield Оксану Мостяеву. Источники издания на рынке также сообщили, что торговые сети рассматривают возможность сокращения числа магазинов.

В частности, по их словам, закрыть нерентабельные магазины в некоторых московских ТЦ планируют сети H&M и Inditex (в нее входят, в частности, Zara, Bershka, Pull & Bear и Massimo Dutti). В Inditex от комментариев отказались, а представитель H&M заявил, что после карантина откроются все магазины сети.

Сеть «Твое», по данным собеседников издания, рассматривает возможность закрытия до 40 нерентабельных магазинов. Официальные представители сети заявили, что планов по закрытию определенного числа магазинов нет, а решения принимаются на основе анализа финансовых результатов конкретной точки и того, на какие уступки готов пойти арендодатель.

Гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс, в свою очередь, прогнозирует, что на фоне сокращения точек оффлайн-продаж вырастет онлайн-сегмент одежного ритейла.

С конца марта и до 11 мая включительно в России объявлены нерабочие дни. В этот период продолжают работу лишь магазины с товарами первой необходимости, к которым не отнесена одежда.

В Москве у Zara и H&M примерно по 30 магазинов.