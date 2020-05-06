Правительство России могло бы напрямую раздавать деньги населению в связи с коронавирусом, если бы российский рубль относился к числу . Об этом в интервью «Ведомостям» заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и „с вертолета деньги разбрасывать“, потратить триллионы рублей. Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке. Нужно помочь бизнесу сохранить работников, помочь людям оплачивать первоочередные расходы на питание, жилье, кредиты», — сказал Силуанов.

Он добавил, что правительство готовит третий пакет поддержки бизнеса, который будет направлен на то, чтобы помочь предприятиям выйти из вынужденных каникул и возобновить работу после почти двух месяцев остановки.

Решение о прямых выплатах денег населению в связи с коронавирусом приняли в США, некоторых странах Евросоюза, в Японии и Гонконге.

В России аналогичные меры предлагали ввести некоторые депутаты Мосгордумы, экономисты в докладе фонда «Либеральная миссия» и оппозиционный политик Алексей Навальный.

Глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от прямой раздачи денег населению отсутствием возможностей. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что сейчас нет необходимости в раздаче «вертолетных денег».