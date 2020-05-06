Гребенщиков, Познер, Улицкая и еще более 150 человек призвали освободить историка Юрия Дмитриева из СИЗО. Там обнаружен коронавирус

Более 150 российских общественных деятелей, ученых, музыкантов, писателей, актеров и журналистов подписали открытое письмо с просьбой освободить из СИЗО историка, главу карельского «Мемориала» . Обращение к председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу опубликовала «Новая газета».

Авторы письма указывают, что в СИЗО-1 города Петрозаводска, где содержится Дмитриев, были выявлены первые случая заражения коронавирусом.

«Вирус распространяется очень быстро, и в закрытых учреждениях этот процесс особенно трудно сдержать. Тревожно за всех людей, оказавшихся в столь опасной ситуации без возможности от нее защититься, — говорится в письме. — Но к случаю Юрия Дмитриева мы просим отнестись с повышенным вниманием… Дмитриеву 64 года, всего два месяца назад он перенес тяжелое простудное заболевание. В случае заражения риск серьезных, возможно, смертельных осложнений для него чрезвычайно велик».

7 мая Верховный суд Карелии рассмотрит апелляцию адвокатов Дмитриева на решение о продлении его ареста до 25 июня. Авторы обращения просят председателя суда изменить историку меру пресечения на любую другую, не связанную с содержанием под стражей.

Среди тех, кто подписал открытое письмо — Александр Архангельский, Лия Ахеджакова, Гарри Бардин, Олег Басилашвили, Борис Гребенщиков, Катерина Гордеева, Антон Долин, Андрей Звягинцев, Владимир Познер, Ирина Прохорова, Лев Рубинштейн, Александр Сокуров, Наталья Солженицына, Людмила Улицкая, Александр Филиппенко, Чулпан Хаматова, Борис Акунин, Екатерина Шульман, Юрий Шевчук и другие.