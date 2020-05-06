Главный офис «Почты России» переедет на стадион ЦСКА

«Почта России» арендует площади на стадионе «ВЭБ Арена», где выступает ЦСКА, под свой главный офис. Как пишет РБК, это связано с необходимостью ремонта нынешней штаб-квартиры компании.

По данным источника издания, стоимость годовой аренды составит около 1,5 миллиарда рублей. Общая площадь офисных помещений и парковочных мест составит около 37 тысяч квадратных метров — там разместятся сотрудники, которые сейчас работают в четырех разных офисных зданиях.

Стадион «ВЭБ Арена» был открыт в 2016 году. Общая стоимость строительства комплекса, в который также вошли офисное здание, детско-юношеская спортшкола, гостиница и медицинский центр, оценивалась в 350 миллионов долларов — из них 240 миллионов пришлись на кредит, выданный ВЭБом в 2013 году.