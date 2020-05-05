Цена нефти Brent превысила 30 долларов за баррель

Нефть марки Brent на торгах в Лондоне в 16:36 превысила отметку в 30 долларов за баррель. Спустя несколько минут цена достигла 30,4 доллара, но затем незначительно опустилась.

Нефть Brent подорожала больше 30 долларов впервые с 15 апреля.

Курс доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 74 рублей. В 16:42 американская валюта стоила 73,88 рубля (−0,96 рубля). Евро в то же время стоил 80,39 рубля (−1,21 рубля).