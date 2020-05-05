Губернатор Псковской области предложил обязать жителей носить перчатки

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил ввести в регионе «перчаточный режим» в дополнение к обязательному ношению защитных масок. Об этом он сообщил в ходе совещания регионального оперативного штаба по коронавирусу, которое транслировало «Псковское агентство информации».

«К обязательному масочному режиму в общественных местах, в транспорте давайте добавим и перчаточный режим», — сказал губернатор.

Ведерников LIVE Оперштаб по коронавирусу Псковское агентство информации

Глава региона поручил местному Роспотребнадзору разработать разъяснения о том, какими перчатками смогут пользоваться люди. «Чтобы каждый для себя мог определить, каким видом перчаток он будет пользоваться, и в каких местах это будет обязательным для исполнения», — сказал Ведерников.

Вечером 5 мая губернатор Псковской области подписал указ, которым запретил посещать магазины без перчаток. Кроме того, перчатки стали обязательными при посещении стоматологических клиник, которые возобновят работу с 6 мая.

5 мая власти Московской области рекомендовали жителям надевать перчатки в местах большого скопления людей.