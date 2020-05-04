Пассажиры рейсов из Москвы в Пекин с 8 мая должны будут предоставлять справки об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Об этом сообщило посольство Китая в России.

Справка должна будет быть получена не больше чем за 120 часов до вылета.

Сейчас между Китаем и Россией отсутствует регулярное авиасообщение. Авиакомпания Air China выполняет нерегулярные рейсы Москва — Пекин, на которые допускаются только жители Китая.