Китай потребовал от пассажиров рейсов Москва — Пекин предоставлять справки об отсутствии COVID-19
Источник: China News
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Пассажиры рейсов из Москвы в Пекин с 8 мая должны будут предоставлять справки об отсутствии у них коронавирусной инфекции. Об этом сообщило посольство Китая в России.
Справка должна будет быть получена не больше чем за 120 часов до вылета.
Сейчас между Китаем и Россией отсутствует регулярное авиасообщение. Авиакомпания Air China выполняет нерегулярные рейсы Москва — Пекин, на которые допускаются только жители Китая.