Первый канал покажет концерт в поддержку российских врачей

Первый канал вместе с Российским фондом прямых инвестиций проведет концерт-благодарность в поддержку российских медиков, борющихся с коронавирусом.

Акция под названием «Нашим врачам. Мы говорим вам спасибо» будет показана в эфире канала в 22:00 3 мая, после программы «Время».

В концерте примут участие Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Александр Маршал, Сергей Шнуров, Игорь Николаев, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Григорий Лепс, Валерия, Сергей Безруков, Евгений Миронов и другие.