Первый канал покажет концерт в поддержку российских врачей
Первый канал вместе с Российским фондом прямых инвестиций проведет концерт-благодарность в поддержку российских медиков, борющихся с коронавирусом.
Акция под названием «Нашим врачам. Мы говорим вам спасибо» будет показана в эфире канала в 22:00 3 мая, после программы «Время».
В концерте примут участие Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Александр Маршал, Сергей Шнуров, Игорь Николаев, Валерий Меладзе, Альбина Джанабаева, Григорий Лепс, Валерия, Сергей Безруков, Евгений Миронов и другие.
Спасибо мы говорим врачам каждый день и будем повторять это снова. Они, рискуя собственными жизнями, противостоят вирусу, который не знает ни границ, ни национальностей, ни возрастов. Поэтому еще раз спасибо вам доктора, фельдшеры, медсестры, водители скорых — все, кто сегодня, помогает справиться с пандемией.