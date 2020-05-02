В Чечне остановили общественный транспорт на майские праздники

Работа общественного транспорта в Чечне будет приостановлена до 11 мая включительно. Об этом в инстаграме сообщило региональное министерство транспорта и связи.

«Просим вас соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома», — говорится в сообщении ведомства.

По данным на 1 мая, в Чечне коронавирусом заразились 504 человека, из них 231 вылечился, 7 умерли.

Чечня стала первым регионом России, где в конце марта были закрыты кафе и рестораны. С 29 марта в республике ввели режим самоизоляции. С 5 апреля Чечня закрыла границы.

С начала эпидемии работа общественного транспорта и служб такси в Чечне не останавливалась, но количество транспорта, обслуживающего маршруты, было ограничено. Кроме того, в республике с начала апреля запрещено передвижение пешеходов и транспорта с 8 часов вечера до 8 часов утра.