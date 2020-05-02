Мэр Москвы пообещал потратить все деньги от штрафов за нарушение самоизоляции на борьбу с коронавирусом

Все средства от штрафов за нарушение самоизоляции в Москве пойдут на борьбу с коронавирусом. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в интервью журналистке Наиле Аскер-заде, фрагмент которого показал канал «Россия 24».

«Все средства от штрафов, не только от автоматических, но вообще от любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет, будут целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с COVID-19, на медицину. Никуда больше, только туда», — сказал Собянин.

Москва — лидер по распространению коронавируса в России. По данным на 2 мая, в городе выявлены 62658 случаев COVID-19, 6374 заболевших выздоровели, 695 умерли.

В Москве до 11 мая продлен режим самоизоляции, для выхода из дома нужны электронные пропуска. За перемещение по городу без пропуска предусмотрены штрафы, нарушителей выявляют с том числе с автоматически, с помощью камер наблюдения.

За нарушение режима самоизоляции в Москве могут оштрафовать как по федеральному Кодексу об административных правонарушениях (предусмотрен штраф в 1–50 тысяч рублей), так и по городскому (предусмотрен штраф в 4-5 тысяч рублей).

Верховный суд рекомендовал штрафовать нарушителей режима самоизоляции в Москве по федеральному, а не городскому КоАП.