В НИИ скорой помощи в Санкт-Петербурге 111 сотрудников заразились COVID-19

В Санкт-Петербурге в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе с начала апреля 111 сотрудников заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу городского комитета по здравоохранению.

О первых случаях заражения в НИИ «Фонтанка» писала 24 апреля. Тогда количество заболевших официально не уточнялось.

НИИ скорой помощи имени Джанелидзе основан в 1932 году. Он является одним из крупнейших лечебных и научных учреждений России. Институт не был перепрофилирован под зараженных коронавирусом и не принимал больных с пневмонией.

В Санкт-Петербурге по состоянию на утро 30 апреля было зарегистрировано 3254 случая заражения COVID-19. 779 человек вылечились, 29 умерли.