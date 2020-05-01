Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Вице-премьер Крыма Павел Королев умер в возрасте 60 лет. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов объявил 1 мая на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19.

Причину смерти Королева он не уточнил.

Королев вступил в должность вице-премьера в декабре 2016 года. На своем посту он курировал работу министерства имущественных и земельных отношений, а также комитета по государственной регистрации и кадастру. До назначения в Крым Королев четыре года работал заместителем министра экономического развития России.