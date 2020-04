Возле похоронного бюро в Нью-Йорке обнаружили грузовики с десятками трупов

Возле похоронного бюро в нью-йоркском районе Бруклин обнаружили несколько грузовиков с десятками разлагающихся тел, сообщает The New York Times.

Инцидент произошел 29 апреля. По словам источников CNN, полиция нашла четыре грузовика, в которых было до 60 трупов. Как минимум в одном из автомобилей не работала холодильная установка, трупы выложили на лед.

Грузовики вскрыли после того, как соседи пожаловались на неприятный запах. Власти затруднились ответить сколько из умерших, найденных в грузовике, стали жертвами коронавируса. Автомобили разгружали люди в защитных костюмах.

Неназванный чиновник рассказал The New York Times, что похоронное бюро хранило тела в грузовиках, поскольку в помещении не работала холодильная установка. В самом бюро рассказали, что трупы должны были забрать в крематорий, но за ними не приехали вовремя, заявил источник New York Post.

Департамент здравоохранения Нью-Йорка заявил CNN, что по закону похоронные бюро должны хранить тела в условиях, исключающих их разложение. В отношении похоронного бюро в Бруклине началась проверка.

Нью-Йорк стал главным очагом коронавируса в США. К 30 апреля в городе выявлено 170 тысяч заразившихся, более 17 тысяч из них умерли.

Из-за эпидемии похоронные бюро Нью-Йорка не успевают хоронить умерших. Некоторые хранят тела в грузовиках-холодильниках, некоторые превратили свои часовни во временные морги.