Ведущая Первого канала подала к Мамаеву и Кокорину иск из-за поврежденного автомобиля

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова подала иск на 321 тысячу рублей к футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину за поврежденный во время драки в октябре 2018 года «Мерседес». Об этом со ссылкой на Савеловский суд Москвы сообщает РИА Новости.

Ответчиками по иску также стали брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий.

По словам адвоката Мамаева Игоря Бушманова, имущественный вред Ушаковой уже компенсировали: «Мамаев <…> зачислил деньги на счет водителя „Мерседеса“, а также на имя телеведущей, об этом она была уведомлена, однако средствами не воспользовалась».

Савеловский суд назначил беседу по иску на 6 мая.

Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года приняли участие в двух драках в Москве. Сначала — с водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком, затем — с чиновником Минпромторга Денисом Паком.

Дело расследовалось по статьям о побоях и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Обвиняемые признали вину частично, Кокорин и его брат получили по полтора года колонии, Мамаев — год и пять месяцев. Все трое вышли по УДО в сентябре 2019-го, Протасовицкий получил год и пять месяцев, в УДО ему отказали, из колонии он вышел в ноябре 2019 года.