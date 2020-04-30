В Москве задержан Арсен Бесолов, который является администратором чата в Telegram, где общались сторонники оперного певца Вадима Чельдиева.

По данным ТАСС, у Бесолова изъяли смартфон, задержанного везут во Владикавказ.

Оперный певец и ковид-диссидент Вадим Чельдиев стал инициатором стихийного митинга против самоизоляции во Владикавказе, прошедшего 20 апреля. Тогда около двух тысяч жителей города вышли на площадь перед домом правительства Северной Осетии с требованием помочь людям, потерявшим работу из-за ограничений по COVID-19, и предоставить более детальную информацию о зараженных коронавирусом.

Чельдиев был задержан за несколько дней до митинга по обвинениям в распространении ложной информации и насилии в отношении сотрудника полиции. Он арестован сроком на два месяца.

На митинге во Владикавказе были задержаны 69 человек. Большую часть из них обвинили в административных нарушениях. Также СК завел уголовное дело о хулиганстве на митинге, в ходе которого, по данным ведомства, 13 полицейских получили травмы. В рамках дела суд арестовал трех подозреваемых — Кайтмазова З., Кониева У. и Джиоева Д.