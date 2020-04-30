В Москве за сутки от коронавируса умерли 47 человек

В Москве за прошедшие сутки от COVID-19 умерли еще 47 человек, сообщает оперативный штаб.

Всего с начала эпидемии от коронавирусной инфекции в столице России умерли 658 человек.

Всего в Москве зарегистрировано 53739 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 5135 человек выздоровели.

Рекордные значения по количеству смертей за сутки в Москве фиксировались 28 и 29 апреля (65 и 67 умерших соответственно).