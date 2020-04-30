Сбербанк с 6 мая снизит ставки по ипотеке

Сбербанк снизит ставки по ипотеке с 6 мая в среднем на 0,5 процентного пункта, сообщается на сайте кредитной организации.

Минимальная ставка кредита на готовое жилье составит 8,1% годовых с учетом специальных условий при покупке через сервис «ДомКлик» (принадлежит Сбербанку).

На квартиру в новостройке минимальная ставка кредита в рамках специальной программы с застройщиками составит 6,2%.

Как отмечают «Ведомости», Сбербанк снизил ипотечную ставку синхронно со снижением ЦБ. Так же поступил Альфа-банк, который в зависимости от программы снизил ставку на 0,1-0,7 процентного пункта, уточняет газета.

ЦБ 24 апреля объявил о снижении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта, до 5,5% годовых.

Правительство РФ в апреле приняло постановление о программе льготной ипотеки под 6,5% годовых. По ней кредит на жилье можно взять до 1 ноября 2020 года.