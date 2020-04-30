Производитель пива «Клинское» начал выпуск санитайзеров
Источник: Meduza
Пивоваренная компания AB InBev Efes начала выпускать гели для дезинфекции рук (санитайзеры). Об этом сказано в сообщении компании, поступившем в «Медузу».
AB InBev Efes планирует выпустить девять тысяч литров санитайзера в ближайшее время.
Более 35 тысяч упаковок компания безвозмездно передаст медицинским учреждениям в регионах России и подопечным благотворительного фонда «Старость в радость».
В конце марта AB InBev Efes просила правительство РФ разрешение выпускать санитайзеры без лицензии на производство непищевой спиртосодержащей продукции. Как уточнили в компании, такой порядок удалось согласовать.