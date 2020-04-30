Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает абсурдными опасения о том, что способы контроля за гражданами, введенные для борьбы с коронавирусом, сохранятся после окончания эпидемии.

«Это абсурдные совершенно опасения и всегда хочется сказать: „Товарищи, когда это все пройдет, вот если будут проблемы, будут их обсуждать. А сейчас почему вы исходите из худшего… Давайте думать о том, что эти самые камеры приносят очень много пользы“», — сказал Песков в интервью RTVI.

Песков заметил, что «камеры и до коронавируса работали» и что благодаря им статистика по смертности на дорогах сократилась.

Песков также прокомментировал преследование за фейки про коронавирус. По его словам, в рамках правоприменительной практики «нужно реагировать на каждый отдельно взятый случай и таким образом добиваться каких-то стандартов по умолчанию, чтобы борьба с фейками не превращалась в борьбу с правдой».

После начала эпидемии коронавируса камеры наблюдения в Москве и других городах России начали использовать для того, чтобы отслеживать нарушителей карантина и режима самоизоляции.

Уголовная ответственность за недостоверную информацию о COVID-19 в России была введена с апреля. С тех пор фигурантами уголовных дел за фейки про коронавирус стали блогер Александр Торн и создатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов.

Красноярский телеканал ТВК оказался под угрозой штрафа, а медицинское издание Vademecum было временно заблокировано из-за информации, которую Генпрокуратура посчитала фейками про коронавирус. Журналистское объединение «Синдикат-100» заявило, что власти используют закон об уголовной ответственности за фейки про коронавирус против журналистов.