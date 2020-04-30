«Дождь» и «Яндекс» проведут благотворительный марафон в поддержку врачей

Телеканал «Дождь» совместно с «Яндекс.Музыкой» проведет 30 апреля благотворительный концерт-марафон «Прорвемся» в поддержку медиков.

Акция пройдет с 12:00 до 20:00. Ее можно будет увидеть в прямой трансляции «Дождя» и в сервисе «Яндекс.Эфир».

В рамках марафона выступят «Мумий Тролль», Вера Брежнева, Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Mgzavrebi, Юрий Шевчук, Елка, Шура Би-2, IOWA, Вячеслав Бутусов, Мот, 25/17, Uma2rman, «Чайф», «Несчастный случай», «Ночные снайперы», Los Havtanos, Федор Чистяков и другие музыканты.

Организаторы планируют собрать средства для больниц, роддомов и поликлиник на покупку средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, противочумные костюмы, бахилы, защитные очки, антисептики, халаты) и другого медицинского оборудования.

Все пожертвования будут переданы благотворительным фондам «Созидание», «Правмир» и «Помощь рядом». Внести пожертвование можно на странице проекта.