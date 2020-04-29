Журнал Doxa сообщил о массовых отчислениях студентов РГСУ, не хотевших уезжать из общежитий

За неделю с 15 по 23 апреля из Российского государственного социального университета в Москве отчислили как минимум 200 из 1568 обучающихся там студентов. Об этом сообщает студенческое издание Doxa.

Официальная причина — академические задолженности, но сами студенты утверждают, что таким образом администрация вуза пытается во время пандемии спешно освободить от учащихся общежития, чтобы сделать там ремонт.

Отчисленные рассказали изданию, что их пересдачи проводились со множеством нарушений: в некоторых случаях студентов просто не уведомляли о переносе даты экзамена, другим ставили незачет за один неправильный ответ, третьих оценивали вовсе не присутствовавшие на экзаменах преподаватели. Некоторые связывают свое отчисление со своей активной политической позицией.

Ранее студенты сообщали, что администрация РГСУ потребовала от них на время карантина переселиться в одно общежитие. Те, кто были против или рассказывали об этом в СМИ, получали угрозы от руководства вуза, пишет Doxa.

Несколько десятков отчисленных студентов РГСУ объединились и написали коллективное обращение о ситуации в вузе в министерство образования РФ, Рособрнадзор и Роспотребнадзор. Также они намерены подать заявления в СК и прокуратуру с жалобами на неправомерное исключение и выселение из общежития во время эпидемии.

В пресс-службе РГСУ изданию Doxa сообщили, что за последние два месяца из вуза были отчислены 413 человек с академическими задолженностями, причем в студенческих общежитиях проживали только 17 человек из них. «Эта статистика примерно соответствует среднему уровню за последние годы», — отметили в вузе.