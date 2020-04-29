В Риме в ночь на 29 апреля на 76-м году жизни умер великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре.

Он скончался от неизлечимой болезни, диагностированной у него несколько месяцев назад, сообщила католическая организация.

Мальтийский орден — старейший рыцарский орден в мире. Он был основан в 1048 году и находится на территории Италии и Мальты со штаб-квартирой в Риме. Религиозная организация пользуется определенной автономией от Ватикана и имеет статус государствоподобной организации. Мальтийский орден заседает в ООН и Совете Европы в качестве наблюдателя, выпускает собственные автомобильные номера и поддерживает дипломатические отношения с более чем сотней государств.

Джакомо Далла Торре был 80-м по счету главой Мальтийского ордена. Его избрали на эту должность в мае 2018 года. Исполнять обязанности главы организации до выборов нового великого магистра будет Руи Гонсало до Валле.