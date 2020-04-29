Полторы тысячи выпущенных 20 лет назад аппаратов ИВЛ изъяли в Свердловской и Костромской областях
В Свердловской и Костромской областях полиция изъяла в общей сложности около полутора тысяч просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, просроченные аппараты сбывала в городе Гжель Раменского района Московской области предполагаемая преступная группа. Задержаны семь человек, расследуется дело о мошенничестве.
Изъятому оборудованию — 20 лет, его выпустили в 1999-2000 годах.
Во Владимире 22 апреля СК завел уголовное дело по факту поставки 50 некачественных аппаратов ИВЛ в больницу № 6. Срок эксплуатации оборудования, по данным ведомства, истек 15 лет назад.
Позднее стало известно, что аппараты той же серии, что и для владимирской больницы, закупили еще для двух учреждений во Владимирской области. Медики не приняли эти аппараты.
Аппараты ИВЛ требуются в тяжелых случаях заболевания COVID-19.