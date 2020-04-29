МВД попросило облегчить доступ к банковской тайне. ЦБ отказался

ЦБ против того, чтобы облегчить МВД доступ к банковской тайне, сообщил «Ведомостям» представитель регулятора.

С такой просьбой к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной обратился министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«Длительность проводимых [по заявлению ЦБ] проверок [в банках] в том числе связана с несвоевременным информированием органов внутренних дел о признаках противоправных деяний в кредитных организациях», — цитировал «Интерфакс» письмо главы МВД.

В ЦБ в ответ на это заметили, что всегда оперативно сообщают о противоправных действиях банкиров.

Колокольцев в письме Набиуллиной приводил в пример дело против бывших топ-менеджеров и акционеров банков «Открытие» и Промсвязьбанка. ЦБ обнаружил нарушения в их работе в 2016-2017 годах, а уголовное дело против акционеров открыли спустя два года.

В ЦБ ранее отмечали, что регулятор в 2017 году направил 85 заявлений о признаках противоправных деяний в банках, в 2018-м — 105, в 2019-м — 129. Но за три года открыто только 150 уголовных дел — меньше 50% от количества направленных заявлений. В среднем с момента отправки заявления до возбуждения уголовного дела проходит более полугода, уточняли в ЦБ.