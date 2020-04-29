ФРС США сохранила базовую ставку на нулевом уровне. В марте ее дважды экстренно снижали из-за коронавируса

Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте регулятора.

В сообщении ФРС подчеркивается, что ставка будет сохраняться на низком уровне до тех пор, пока не появится уверенность, что экономика преодолела последствия пандемии.

В марте ФРС два раза подряд в ходе экстренных заседаний снижала ставку — сначала на 1 процентный пункт, затем еще на 0,5 процентного пункта. Низкая ставка делает доступными кредиты и, таким образом, стимулирует бизнес-активность, которая резко снизилась из-за пандемии коронавируса.

ФРС действовала аналогично во время мирового финансового кризиса в 2008 году — тогда ставка также была опущена почти до нуля и держалась на минимальном уровне следующие семь лет.