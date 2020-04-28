В Москве за сутки умерли 67 человек с COVID-19. Общее число умерших в городе превысило 500 человек

В Москве за сутки умерли 67 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Это максимальное количество смертей за один день с начала эпидемии.

Общее число умерших от болезни в Москве — 546 человек.

Всего в Москве зафиксировано 48246 случаев заболевания коронавирусом.

Во всей России COVID-19 диагностирован у 93558 человек. Умерли 867 человек.