В Москве за сутки умерли 67 человек с COVID-19. Общее число умерших в городе превысило 500 человек
Источник: Коронавирус. Оперштаб Москвы
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В Москве за сутки умерли 67 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. Это максимальное количество смертей за один день с начала эпидемии.
Общее число умерших от болезни в Москве — 546 человек.
Всего в Москве зафиксировано 48246 случаев заболевания коронавирусом.
Во всей России COVID-19 диагностирован у 93558 человек. Умерли 867 человек.