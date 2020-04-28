Президент Украины снял запрет на продажу земли. Это одно из условий для кредита от МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, снимающий запрет на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщает «Интерфакс».
По закону, который Верховная Рада приняла в марте 2020-го, с 1 июля 2021 года приобретать землю смогут граждане Украины, с 1 июля 2024 года — юридические лица, зарегистрированные на Украине и принадлежащие гражданам страны.
Смогут ли иностранцы покупать землю на Украине, решат на референдуме. Продажа государственной земли и участков в 50 километрах от границы запрещается в любом случае.
Также запрещено продавать землю россиянам, так как Украина признала Россию государством-агрессором.
Мораторий на продажу земли сельхозназначения действовал на Украине с 2001 года. Землю можно было только сдавать в аренду.
Открытие рынка земли — одно из условий кредита Украине от МВФ на восемь миллиардов долларов. Владимир Зеленский предупреждал, что без этих денег стране грозит дефолт.