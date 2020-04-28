Правительство Украины отозвало кандидатуру Саакашвили на пост вице-премьера по реформам

Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады представление о назначении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером по реформам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Саакашвили.

Первым об отзыве кандидатуры Саакашвили сообщил главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. По его словам, фракция «Слуга народа» не смогла собрать достаточного числа голосов своих депутатов за выдвижение Саакашвили.

«Украинская правда» сообщила со ссылкой на источники, что рассматривается вариант назначения Саакашвили советником президента Украины Владимира Зеленского.

22 апреля Михаил Саакашвили сообщил, что Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером. Ожидалось, что Верховная Рада может рассмотреть его назначение уже 24 апреля.

Михаил Саакашвили в 2015-2016 годах возглавлял администрацию Одесской области Украины. В 2017 году, после конфликта с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко, Саакашвили лишили гражданства Украины. Он вновь получил гражданство после победы Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году.