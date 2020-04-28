Миллиардеру Прохорову предложили стать деканом Финансового университета

Ректор Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров предложил миллиардеру Михаилу Прохорову должность декана одного из факультетов вуза. Об этом он рассказал РБК, уточнив, что пока не получил ответа от бизнесмена.

«Он изучает те материалы, которые я ему прислал», — заявил Эскиндаров.

Михаил Прохоров — владелец группы «Онэксим», занимает 11-е место в списке богатейших россиян. Журнал Forbes оценивает его состояние в 11,2 миллиарда долларов.

Прохоров учился в Московском финансовом университете в 1982 — 1989 годах. Он закончил факультет международных экономических отношений с красным дипломом, защитив дипломную работу по теме «Прогнозирование валютного курса валютной системы капитализма».

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