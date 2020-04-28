Агентство Moodyʼs спрогнозировало падение российской экономики на 5,5%

ВВП России по итогам 2020 года упадет на 5,5% на фоне пандемии коронавируса. Такая оценка дается в исследовании агентства Moodyʼs, посвященном влиянию COVID-19 на мировую экономику.

В 2021 году, по прогнозам агентства, экономика России может вырасти на 2,2%.

ВВП США по прогнозам Moodyʼs, сократится на 5,7%, еврозоны и Японии — на 6,5% каждый. Агентство ожидает рост экономик лишь у двух стран из G20 — Китая (1%) и Индии (0,2%).

Агентство Fitch в обзоре, опубликованном 22 апреля, предполагало, что экономика России по итогам года потеряет 3,3%.