SIPRI: Россия заняла четвертое место в мире по расходам на оборону

Россия в 2019 году заняла четвертое место в списке стран, лидирующих по расходам на оборону. Об этом говорится в докладе (.pdf) Стокгольмского института исследования проблем мира ( ).

За год военные расходы России достигли 65,1 миллиарда долларов, ее доля в глобальных тратах на оборону составила 3,4%.

В 2018 году на военные расходы Россия потратила 61,4 миллиарда долларов, сообщал SIPRI в апреле 2019 года. Тогда, по версии института, Россия впервые за 12 лет не попала в первую пятерку стран по расходам, заняв шестое место. В дальнейшем институт пересмотрел рейтинг по итогам всего 2018 года и поставил Россию на пятое место.

Лидером по военным расходам в 2019 году, сказано в новом докладе, остаются США (732 миллиарда долларов). Доля страны в глобальных тратах составила 38%. На втором месте оказался Китай (261 миллиард долларов), на третьем — Индия (71,1 миллиарда долларов). Замыкает пятерку лидеров Саудовская Аравия (61,9 миллиарда долларов).