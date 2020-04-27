Конькобежец Виктор Ан объявил о завершении карьеры. Его открытое письмо к болельщикам опубликовало РИА Новости.

Как пояснил 34-летний Ан, он считает, что его текущей формы недостаточно, чтобы выступать на высоком уровне.

«Из-за продолжающейся боли в колене на восстановление, лечение и реабилитацию после соревнований уходит много времени, поэтому полноценно тренироваться очень трудно. Помимо постоянной боли в колене появились и другие травмы, поддерживать спортивную форму становится все сложнее, поэтому я решил, что пришло время оставить большой спорт», — заявил спортсмен.

Виктор Ан (имя при рождении — Ан Хён Су) до 2011 года выступал за сборную Южной Кореи. Из-за конфликта с местной федерацией он решил эмигрировать и получил российское гражданство, после чего начал выступать за сборную России. За каждую из сборных он выиграл по три золота Олимпиад (в Турине-2006 за Корею и в Сочи-2014 за Россию).

В сентябре 2018 года Ан уже объявлял о завершении карьеры из-за рождения дочери, но год спустя принял решение вернуться.