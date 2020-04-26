Вице-спикер парламента Бурятии отправлен под домашний арест по делу о смертельном ДТП. Ранее вину брал на себя другой человек

Советский районный суд Улан-Удэ отправил под домашний арест вице-спикера парламента Бурятии Баира Жамбалова по делу о ДТП, в результате которого погибла 17-летняя девушка. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, Жамбалову установлен срок домашнего ареста до 25 июня. Решение суда пока не вступило в силу.

17-летняя девушка была сбита автомобилем Toyota Land Cruiser Prado 5 января возле села Батурино в Прибайкальском районе Бурятии. Автомобиль уехал с места происшествия. Через несколько часов в полицию пришел предприниматель Галуст Пилосян, заявивший, что он управлял автомобилем, насмерть сбившим девушку. Пилосяну предъявили обвинения.

25 апреля СК по Бурятии объявил, что в ходе расследования установлено, что автомобилем «фактически владеет известный в республике политический деятель», удалось собрать доказательства его причастности к совершенному наезду. В тот же день Жамбалов был задержан. Ему уже предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, и оставлении в опасности. Уголовное преследование ранее признавшего вину в ДТП прекращено.