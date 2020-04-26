В Москве банкам начали выписывать штрафы за отсутствие разметки для соблюдения дистанции в очереди к банкомату

Государственная инспекция по недвижимости Москвы начала штрафовать банки за отсутствие разграничительной разметки около банкоматов, напоминающей о необходимости соблюдать дистанцию, пишут «Ведомости».

У 15 банков 53 банкомата были установлены без разграничительной разметки вне офисов банков, рассказал изданию начальник госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. По его словам, выписано более 60 административных протоколов, на общую сумму 5,9 миллиона рублей.

Представители банков сообщили «Ведомостям», что ответственность за разметку должен нести арендодатель, на территории которого расположен банкомат, а не кредитная организация. Однако в договорах аренды подобные вопросы описаны лишь в общих словах и, как заявил один из собеседников издания, рычагов воздействия на арендодателей у банков нет.

В свою очередь в торговых центрах «Ведомостям» заявили, что выполняют требования о разметке, если банкоматы расположены в тех частях здания, которые открыты для посетителей во время объявленных в России нерабочих дней.

Штрафы за отсутствие разметки выписываются по статье КоАП «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Сумма штрафа для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, в случае повторных нарушений — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

16 апреля глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщал, что за неделю предприятиям торговли за отсутствие разметки были выписаны штрафы на общую сумму более 21 миллиона рублей.

Для предотвращения распространения коронавируса Роспотребнадзор предписывает в общественных местах не приближаться друг к другу ближе, чем на 1,5 метра.