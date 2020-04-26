Около 50 сотрудников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом

Диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился у почти 50 сотрудников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

С 27 апреля, заявили представители Мариинской больницы, она будет принимать только пациентов с COVID-19

«На данный момент все пациенты полностью были переведены в другие стационары, стационар [Мариинской больницы] был полностью „зачищен“», — добавили представители пресс-службы.

Ранее предполагалось, что Мариинская больница перейдет на лечение пациентов с COVID-19 на день позже, с 28 апреля.

В Санкт-Петербурге умерли двое врачей, заразившихся коронавирусной инфекцией — заведующий отделением нейрохирургии № 2 в Александровской больнице Алексей Филиппов и анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Сергей Белошицкий. В начала апреля обе этих больницы были закрыты на карантин из-за коронавируса. Также власти Петербурга подтвердили смерть четырех медсестер, у которых был диагностирован COVID-19.