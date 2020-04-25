«Наши страны могут отложить в сторону противоречия». Путин и Трамп выпустили заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп выпустили совместное заявление по случаю 75-й годовщины . Заявления опубликованы на сайтах Кремля и Белого дома.

Главы государств назвали встречу на Эльбе «предвестником решающего поражения нацистского режима». Путин и Трамп отметили вклад военных, рабочих и мирных граждан в борьбу против нацизма.

«„Дух Эльбы“ является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели», — сказано в заявлении.