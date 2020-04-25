Число умерших от COVID-19 в США превысило 50 тысяч человек

По состоянию на 25 апреля более 51 тысячи человек умерли в США от последствий, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Более 16 тысяч человек умерли в штате Нью-Йорк, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Всего в США коронавирус обнаружили у 905 тысяч человек, из них 99 тысяч человек выздоровели.

В США от коронавируса умерли больше людей, чем в остальных странах. В Италии умерли более 25 тысяч человек, в Испании и Франции — более 22 тысяч человек в каждой из стран.

Во всем мире коронавирус обнаружили у более 2,8 миллиона человек, из них 197 тысяч умерли, 789 тысяч выздоровели.