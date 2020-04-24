В России на фоне кризиса стали чаще досрочно гасить кредиты

В России в марте значительно выросло количество розничных кредитов, которые были погашены досрочно, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

Из всех кредитов, закрытых в марте, 45% были погашены досрочно, подсчитало БКИ. Всего в этом месяце досрочно погасили 1,41 миллиона розничных кредитов. Количество досрочных погашений, по данным «Эквифакса», выросло в марте на 4,8% по сравнению с февралем и на 8,4% в годовом выражении.

Активнее всего граждане гасили кредиты наличными, ссуды на покупку товаров и задолженность по кредитным картам.

Эксперты, опрошенные РБК, считают, что на рост досрочно закрытых кредитов могли повлиять несколько факторов, в том числе более поздняя, чем обычно выплата вознаграждений по итогам года, рост неопределенности на фоне кризиса, а также ограничительные меры, объявленные в России из-за пандемии коронавируса.

В марте Россия постепенно начала вводить ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. К концу марта в большинстве регионов страны начал действовать режим самоизоляции, закрыты все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости, культурно-досуговые заведения, а рестораны и кафе могут работать только навынос. До конца апреля включительно в стране объявлены нерабочие дни. Продолжать работу могут только предприятия, чья продукция признана товарами первой необходимости.

Помимо ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, на ситуацию в российской экономике значительное влияние оказывает снижение мировых цен на нефть, продолжающееся с начала марта.