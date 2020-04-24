Ростуризм предложил правительству разрешить мультивизы для привлечения в страну иностранцев

Ростуризм предложил правительству России ввести ряд визовых послаблений для иностранцев, чтобы стимулировать их поездки в страну. С соответствующими предложениями, направленными в МИД, ознакомилось РБК.

Ростуризм, в частности, предложил ввести туристические визы с возможностью многократного въезда сроком на пять лет, а также сократить срок оформления визы до трех рабочих дней. Помимо этого, агентство предлагает смягчить безвизовый режим для транзитных пассажиров — в частности, разрешить 72-часовое пребывание в стране при транзите на самолетах.

Электронные визы, которые планируется разрешить с 2021 года, Ростуризм также предлагает сделать многократными на срок 90-120 дней.

Ростуризм также предложил МИД дать возможность бесплатно переоформить российские визы тем туристам, которые не смогли воспользоваться своими визами из-за антикоронавирусных ограничений.

Сейчас иностранцы, приезжающие в Россию с туристическими целями, могут оформить только однократную или двукратную визу.

В Россию с 18 марта до 1 мая запрещен въезд иностранцев. По оценкам Ростуризма, эта мера обойдется отрасли в 300 миллиардов рублей.

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