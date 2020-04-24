Deutsche Bank спрогнозировал возможность исчерпания средств ФНБ через два года при текущих ценах на нефть

Фонд национального благосостояния может быть исчерпан чуть более чем за два года при цене российской нефти Urals 15 долларов за баррель. Такую оценку предложили экономисты Deutsche Bank в новом отчете.

По подсчетам аналитиков, текущий размер ФНБ составляет около 120 миллиардов долларов или около 9 триллионов рублей. Если Urals будет стоить около 30 долларов за баррель, этих средств хватит примерно на шесть лет.

Министр финансов Антон Силуанов 24 марта заявлял, что при ценах «как сегодня» ФНБ будет исчерпан в 2024 году. До конца 2020 года, по его словам, правительство потратит из фонда 2 триллиона рублей.

Сейчас Urals стоит около 12 долларов за баррель.