Регионы выделили 430 миллионов рублей на подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

17 регионов России к 22 апреля заключили около 280 госконтрактов на 430 миллионов рублей в рамках подготовки к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на данные госзакупок.

Более 170 контрактов заключили после 25 марта, когда президент Владимир Путин объявил о переносе дня голосования на неопределенный срок. Многие контракты заключили без конкурса с единственными поставщиками. Больше других на подготовку к голосованию потратит Сахалинская область (216 миллионов рублей) и Москва (около 121 миллиона рублей).

На Сахалине часть средств направили на агитацию: будут закуплены брендированные воздушные шары, магниты на холодильники, флешки, термокружки и наборы из четырех видов семян в индивидуальной упаковке.

Управы и префектуры Москвы в рамках более 200 контрактов направили деньги на оформление участков, изготовление переносных урн, покупку компьютеров, мобильных телефонов, брендированных бейсболок, мыла, туалетной бумаги, швабр и веников. Управа московского района Метрогородок заказала горячее питание в день голосования за 213 тысяч рублей.

В Ставрополье территориальный Центр медицины катастроф закупил для голосования медицинские маски, термометры и спиртовые салфетки на 18 миллионов рублей. В Кировской области направили деньги на агитацию с помощью видеороликов и «мемкартинок», а в Якутии — на создание «брендбука мобилизационного проекта „Поправляйся“».

Голосование по поправкам в Конституцию, намечавшееся на 22 апреля, отложили из-за распространения коронавирусной инфекции. Источники «Медузы» говорили в марте, что голосование пройдет либо 12 июня, либо 13 сентября. «Коммерсант» сообщил, что в качестве дня голосования рассматривают 24 июня (75-я годовщина парада Победы в Москве в 1945 году) или 8 июля (День семьи, любви и верности).

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