Путин уволил замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина

Зампредседателя Следственного комитета — руководитель главного военного следственного управления Александр Сорочкин освобожден от должности и уволен с военной службы. Об этом говорится в официально опубликованном указе президента России Владимира Путина.

Сорочкину в марте исполнилось 62 года. Он перешел на работу в СК после службы в органах госбезопасности. Должность замглавы СК и руководителя главного военного следственного управления Сорочкин занимал с апреля 2011 года. С 2016 года он также считался исполняющим обязанности первого заместителя главы СК, пишет «Коммерсант».

22 апреля Владимир Путин также назначил зампредседателя СК Эдуарда Кабурнеева. Раньше он был руководителем главного следственного управления СК. В марте он возглавил рабочую группу СК по борьбе с фейками о коронавирусе.

По информации «Коммерсанта», на новой должности Кабурнеев будет курировать работу главного следственного управления и главного управления по расследованию особо важных дел, а также ряд следственных подразделений в регионах. Все эти функции раньше выполнял Игорь Краснов, в январе ставший генпрокурором России.