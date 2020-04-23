Летчика Ярошенко, осужденного в США, отправили на обследование. Его сокамерник умер от коронавируса

Администрация тюрьмы «Данбери» в штате Коннектикут направила на медицинское обследование осужденного российского летчика . Об этом в фейсбуке сообщило российское генконсульство.

Ранее адвокат россиянина Алексей Тарасов заявил ТАСС, что один из сокамерников Ярошенко умер от заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией. Сам Ярошенко, по словам защитника, «испытывает все симптомы, связанные с коронавирусом», и считает, что был инфицирован. Какой-либо медицинской помощи осужденному не оказывали.

Федеральное бюро тюрем США сообщало, что в «Данбери» заражены коронавирусом 29 заключенных и 38 сотрудников.