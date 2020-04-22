Трамп приказал атаковать катера Ирана, если они приблизятся к американским кораблям

Президент США Дональд Трамп заявил, что отдал военным приказ атаковать иранские катера в случае их приближения к американским кораблям.

В середине апреля ВМС США заявляли об опасных маневрах иранских катеров вблизи американских кораблей в нейтральных водах в Персидском заливе — катера приближались к ним на расстояние всего нескольких метров.

В последние месяцы лидеры США и Ирана регулярно используют крайне агрессивную риторику в отношении друг друга, но обычно она не приводит к реальным столкновениям. В январе 2020 года между сторонами случился прямой конфликт — США убили в Багдаде высокопоставленного генерала Корпуса стражей исламской революции, а Иран в ответ на это нанес удар по американской базе в Ираке.