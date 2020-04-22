Спикер чеченского парламента объяснил появление федеральных войск в республике плановыми учениями

Появление федеральных войск в Надтеречном районе Чечни связано с проведением учений, которые были запланированы еще три месяца назад. Об этом во время прямого эфира в инстаграме заявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

«Они проводили учения, объявленные еще три месяца назад. Из Серноводского района, через гору переходя в Надтеречный район, остановились для передислокации… Обычные плановые мероприятия, учения называются. Мы раньше даже не замечали их», — цитирует его ТАСС.

О том, что в приграничный Надтеречный район на северо-западе Чечни введены федеральные войска, сообщала «Новая газета». Издание рассказывало, что военные разбили палаточные городки в непосредственной близости от сел Братское, Бено-Юрт и Знаменское, с чем «местные жители давно уже не сталкивались». В пресс-службе Южного военного округа в ответ заявляли, что дополнительных войск в Чечню не вводилось.