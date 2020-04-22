Mail.ru Group начала продажу умных колонок «Капсула»

Умные колонки «Капсула» от Mail.ru Group со встроенным голосовым помощником «Маруся» официально поступили в продажу — в ограниченном количестве их можно приобрести в онлайн-магазинах «М.видео», «Связного», «Ростелекома», «Мегафона», Ozon и AliExpress, пишут «Ведомости».

Как рассказал изданию представитель Mail.ru Group, предзаказы на устройства принимались с января, а продажи должны были стартовать до конца первого квартала 2020 года, но их отложили из-за пандемии COVID-19. В феврале «Капсулы» появлялись на вторичном рынке: на «Авито» были размещены несколько объявлений от продавцов, получивших колонки в подарок от сотрудников Mail.ru.

В магазинах «Связного» и «Мегафона» колонка доступна по цене 7990 рублей.

Конкурентами «Капсулы» на российском рынке выступают устройства от «Яндекса», Apple, Xiaomi, Google и Amazon. О разработке своих умных колонок также сообщали Сбербанк и МТС.