Граждане Киргизии, на месяц застрявшие в Новосибирске, улетели домой

Из Новосибирска вылетел чартерный рейс с 176 гражданами Киргизии, больше месяца ждавших возвращения домой. Об этом сообщает «Тайга.инфо».

Рейс уже прибыл в Бишкек, пишет Sputnik Кыргызстан. Всех прибывших из аэропорта сразу отправят в обсервацию.

Обратным рейсом из Киргизии вывезут россиян, живущих в Новосибирской, Томской, Кемеровской и Омской областях, а также в Республике Алтай.

Граждане Киргизии находились в Новосибирске с середины марта. Сначала они жили в аэропорту, но в начале апреля, после просьбы его покинуть, поселились в хостелах. Им помогали с оплатой жилья и питанием.

За время пребывания в Новосибирске граждане Киргизии объявляли голодовку, обращались в российский МИД, ООН и ОБСЕ. Одна из женщин попыталась покончить с собой, у другой случился выкидыш.

Рейсы, которыми граждане Киргизии должны были вернуться домой, несколько раз отменяли. 21 апреля МИД Киргизии сообщил о согласовании рейса из Новосибирска в Бишкек 22 апреля.